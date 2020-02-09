حطّم الرقم القياسي بتسلّق السلالم على رأسه

المصدر: دبي – البيان

الوقوف على الرأس يشكل تحدياً بحد ذاته، لكن الصيني، لي لونغلونغ، من مقاطعة خنان الصينية لا يستطيع الوقوف على رأسه فحسب، وإنما المشي وتسلق السلالم، وقد حطم الرقم القياسي ودخل موسوعة غينيس بتسلقه 36 درجة متتالية من السلالم على رأسه في عام 2015، ويبقى حامل السجل الوحيد لهذا اللقب الذي يحتفظ به الآن لأكثر من 5 سنوات.

محاولة لونغلونغ الأخيرة ضمن مجموعة الدائرة التلفزيونية لسجلات غينيس العالمية للأرقام القياسية، وهو الحفل الذي أقيم في جيانغين بالصين في 5 يناير 2015، حققت سجلاً جديداً له بتسلقه 36 درجة من السلالم، حيث تمكن من تحطيم سجله السابق بعدد 34 درجة، في 6 ديسمبر 2012، وهو السجل الذي تقاسمه في تلك السنة مع مواطنه تشاو تشيالونع.

وعلى الرغم من تحطيمه السجل عام 2015، حاول تحسين مجموعته الإجمالية، وظهر في السلسلة السابعة من عرض تلفزيوني إيطالي «لو شو داي ريكورد» في عام 2017. وبعد محاولة جريئة لم يتمكن من تحقيق ذلك. فالقواعد الصارمة لهذا التحدي المرهق يفيد بضرورة ألا يتوقف المشاركون لأكثر من خمس ثوان بين درجتين، وألا يلمس السلالم أي شيء باستثناء الرأس.