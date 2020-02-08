(فيديو) موقف أكبر من أن يتحمله بشر.. أم تلتقي ابنتها المتوفاة في الواقع الافتراضي

المصدر: البيان الإلكتروني

يتداول على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لأم كورية تمكنت من لقاء ابنتها المتوفية منذ أربع سنوات بفضل تقنية الواقع الافتراضي.

وتوفيت الطفلة نايون، التي كانت تبلغ من العمر 7 سنوات في عام 2016؛ بسبب مرض عضال، وبعد 3 سنوات، تم جمع شمل الأم الكورية الجنوبية ”جانغ جي سونغ“ مع ابنتها – في عالم افتراضي تم إنشاؤه لفيلم وثائقي متلفز.

وقام مركز الشرق الأوسط للإذاعة بمشاركة مقطع من الفيلم الوثائقي الخاص بعنوان ”لقد قابلتكم“، على صفحته على يوتيوب ، مع لقطات متنوعة بين ”العالم الحقيقي“ والعالم الافتراضي.

وظهرت جانغ وهي تقف أمام شاشة خضراء ضخمة بينما ترتدي سماعة رأس VR وما يبدو وكأنه نوع من القفازات، وتتحدث مع ابنتها وتتلمسها وتحاول احتضانها.

وكان الموقف عاطفي للغاية، وأجهشت الأم بالبكاء في اللحظة التي ترى فيها ابنتها ظاهريا، في حين أن بقية أفراد الأسرة – والد نيون وشقيقها وشقيقتها، كانا يشاهدان لمّ الشمل بتعبيرات حزينة والدموع.

وقالت جانغ عن لم الشمل في الواقع الافتراضي، ”قابلت نايون، التي رأتني بابتسامة، لفترة قصيرة للغاية، لقد كان وقتا سعيدا للغاية، أعتقد أنه كان لدي حلم طالما كنت أرغب فيه“.