معرض يستكشف عجائب «الفطر» في الثقافة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

غالباً ما يربط الناس الفطر بالأغذية المتعفنة والأراضي الرطبة، لكن معرضاً جديداً في مبنى «سومرست هاوس» بلندن يأمل في تسليط الضوء على عجائب هذه الكائنات الحية وتأثيرها في الحياة والعلوم والثقافة والتكنولوجيا.

يسرد المعرض تاريخ الفطر عبر أعمال أكثر من 40 فناناً ومصمماً وموسيقياً، مظهراً تأثير تلك الكائنات في روايات الخيال العلمي، وهو تأثير بدأ في عصر ما بعد التنوير مع تزايد الاهتمام بعلم النبات، وفقاً لما أفادت به أمينة المعرض فرانسيسكا غافن لشبكة تلفزيون «سي. إن إن.». فقبل أن تصبح صورها شائعة في الفنون والتصميم والثقافة، كان ينظر إلى الفطر على أنه شيء مرتبط بالسموم.

في عام 1864 صورت رواية «رحلة إلى مركز الأرض» لجول فيرن مستكشفين في غابة من الفطر، كذلك فعلت رواية لويس كارول «أليس في بلاد العجائب».

وتظهر جمالية الفطر في المعرض، عبر رسومات لمؤلفة كتب الأطفال المتخصصة في الفطريات بتريكس بوتر، كذلك عبر رسومات كاريكاتورية للفنان الياباني تاكاشي موراكامي.