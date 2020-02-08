جلسات رياضية مجاناً لكبار السن في فنلندا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

اختارت بلدة كوريكا في فنلندا تقديم جلسات تدريب رياضي لكل من يزيد عمره على 56 عاماً بغية الحفاظ على رشاقتهم من دون أي مقابل مالي.

وقد تم تصميم المركز الرياضي بحيث يسهل استعماله من قبل كبار السن الذين يتم منحهم سواراً يفعّل برنامج تدريبات خاص بمجرد أن يضغطوا عليه يبلغهم بما عليهم فعله عبر الشاشة أمامهم. وتعود فكرة التدريب الرياضي المجاني لرئيسة بلدية كوريكا آنا كايسا بوزا التي تقوم بتمويل المشروع، وتشير في هذا الصدد قائلةً: «لقد كان هناك الكثير من النقاشات بخصوص الرعاية الصحية الوقائية وكيفية دعم الأشخاص للاهتمام بأنفسهم، إلا أن القليل تمت ترجمته على أرض الواقع».

وترتكز فكرة آنا على عملية حسابية بسيطة تفيد بأن بطاقة الخصم التي يحصل عليها الفرد تبلغ 800 يورو سنوياً كحدّ أقصى، في حين أن تقديم الرعاية الصحية المتخصصة تكلّف حوالي ثمانية آلاف يورو للشخص الوحد كل عام. ويذكر أن التمارين الرياضية المنتظمة تقلّص فرص الإصابة بعدد من الحالات كأمراض القلب والخرف وبعض أنواع السرطان. وهكذا فإن جلسات التدريب الرياضي ترادف تراجع حاجة الناس إلى الرعاية الاجتماعية.