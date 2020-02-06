يعاقب طليقته بحرق مليون دولار

المصدر: وكالات

لم يخجل رجل الأعمال الكندي بروس ماكونفيل من الاعتراف أمام المحكمة بأنه حرق أكثر من مليون دولار نقداً، لمنع طليقته من الحصول عليها كجزء من تسوية الانفصال.

ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، برر ماكونفيل (55 عاما) حرق الأموال بإصابته بالإحباط بعدما ألزمته المحكمة بدفع 300 ألف دولار نفقة لأطفاله وطليقته، فقرر القاضي سجنه 30 يوماً وإلزامه بأداء النفقة تفاديا لعقوبة سجن أطول مع غرامة يومية 1000 دولار بتهمة إلحاقه الضرر بمستقبل أطفاله. وقبل عامين ترشح ماكونفيل لمنصب عمدة «أوتاوا»، إلا أن حملته فشلت كزواجه، ما دفعه لتبديد ممتلكاته نكاية بطليقته.