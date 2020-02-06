سمندل لم يتحرك من مكانه لمدة 7 سنوات!

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

بقي سمندل الكهف في مكان واحد لمدة 2569 يوماً من دون حركة، وفقاً ما ذكره تقرير لعلماء في Scientific American في 2 فبراير الجاري.

هذا النوع من السمندل له خصائص غير عادية، فهو يقاوم الجوع بشدة، حيث بإمكانه البقاء جائعا من دون تغذية لسنوات. وعندما يأكل، فإنه يبتلع قشريات صغيرة أو روبيانا صغيرا، وأحيانا حشرات.

ويعيش السمندل الأعمى في ظلام الكهوف أو قاع البحر.

ووفقًا لنتائج دراسة أجريت في شرق البوسنة، فإن سمندل الكهوف لا يتحرك سوى للتزاوج والتكاثر، وهو ما يحدث في المتوسط كل 12.5 عام، وهذا ما يفسر حقيقة بقاء هذه العينة من دون حراك لمدة سبع سنوات.

وبحسب الدكتور بالازس هناك حاجة لمزيد من البحث في موائل السمندل، قائلاً: "نحن بحاجة إلى تحسين فهمنا لكيفية توفير هذه النظم الإيكولوجية الفريدة خدمات بيئية تفيد الأنظمة الإيكولوجية خارج الكهف، بما في ذلك البشر".