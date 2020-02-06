47 ألف درهم سعر الحمَل «الأظرف في العالم»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يصل سعر رأس الحمل الأبيض المرقط وجهه باللون الأسود إلى 10 آلاف جنيه إسترليني، بما يصل إلى 47 ألف درهم إماراتي، أما السبب فهو مظهره الجميل، حيث يرغب البعض في الاحتفاظ به كما يحتفظ بحيوان أليف. وقد شكلت ولادة ثلاثة حملان من تلك السلالة، التي توصف بأنها «الأظرف في العالم»، ثروة لأصحاب مزرعة في نورث ديفون بإنجلترا، أخيراً، وفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

سلالة الخراف «فاليه» ذات الأنوف السوداء، لا تظهر إلا نادراً خارج موطنها الأصلي في سويسرا، حيث تم حظر تصديرها منذ سنوات.

في سويسرا تجري تربيتها لصوفها ولحمها، أما في بريطانيا، حيث يوجد بضعة ألوف منها فقط، فيُحتفظ بها كحيوانات أليفة للتربية والعرض، وهي تباع بحوالي 7 آلاف جنيه إسترليني، لكن الأكثر جاذبية يصل سعره إلى 10 آلاف جنيه، أي أكثر من 40 مرة سعر خروف عادي.

كريس سلي وتوم هوبر استثمرا في أجنة بإسكتلندا، وهما يربيان هذا النوع من الخراف في هالبوري بارتون منذ عام 2016. هوبر الذي كان يعمل في مجال الاقتصاد، قال إن الاستثمار يتعلق بالعرض والطلب. فالعرض محدود لأنه لا يمكن زيادة أعدادها من خلال الاستيراد، في حين إضافة طبيعية عن طريق التربية ليست عملية سريعة، وفي الجانب الآخر من المعادلة، هناك الكثير من الطلب.