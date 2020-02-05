حادث يحوّل الخريجة ماناسي إلى بطلة عالمية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

كان مجرد يوم عادي آخر في حياة الخريجة الشابة ماناسي جوشي الذاهبة إلى عملها القريب على متن دراجتها كالمعتاد قبل أن يقع الحادث الأليم.

ويسحق ساقها دون أن يمسّ قيد أنملة من عزيمتها فيحولها إلى بطلة عالمية في كرة الريشة.

تسع ساعات بين وقوع الحادث صباحاً وتلقي ماناسي العلاج الملائم في التاسعة ليلاً أسفرت عن الكثير من العمليات الجراحية وتطور الحالة إلى الغرغرينا واضطرار الأطباء لقطع ساقها في نهاية المطاف. باشرت ماناسي،.

ضمن برنامج إعادة التأهيل، ممارسة الرياضة، والانضمام إلى الفريق الوطني في الهند لكرة الريشة وصولاً إلى تمثيل بلادها في بطولة العالم، لتكتب في أغسطس 2019 التاريخ من سويسرا بتحقيق الفوز على مواطنتها بارول بارمار.

وها هي ماناسي قد وضعت نصب عينيها الهدف التالي بعد اختيارها للانضمام إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

وقد تمكنت من الفوز ببطولة العالم عبر اللعب الأحادي التي لا تندرج في دورة الألعاب في اليابان، وتأمل أن تحقق الفوز مجدداً في الألعاب الثنائية.