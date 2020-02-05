4000 ميل لتوصيل أجمل الزهور حول العالم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يشهد السوق العالمي لأزهار الزينة اطراداً هائلاً، حيث قدرت التجارة العالمية من الأزهار في عام 2015 بـ15 مليار يورو، مع نقل الزهور بين القارات بسرعة قياسية، لتعبر ما يقدر بـ 4 آلاف ميل بين القارات والدول.

تفوق تجمّع «فلورا هولاندا الملكي» على مرّ السنين بلعب دور محوري في استيراد وإعادة تصدير 40 بالمئة من الزهور حول العالم، إلا أن لاعبين جدداً بدأوا يفرضون أنفسهم في عالم تجارة الأزهار ويغيرون ديناميات الإنتاج.

ومع تطوّر تكنولوجيا المواصلات، يتحدى منتجون في المنطقة وخارجها، بما فيها أفريقيا جنوب الصحراء قبضة هولندا التقليدية على الصناعة.

وتتطلب تلبية الطلب العالمي على الأزهار شبكة تزويد دقيقة ومتوازنة من العمال والمزارعين وبائعي الجملة وخطوط الطيران وسفن الشحن والتجار وبائعي الزهور والسوبر ماركت.

ولا بد من نقل أزهار الزينة بسرعة باستخدام «السلسلة الباردة» التي تبقي الزهور في حالة سبات بحيث تحافظ على نضارتها. الوقت عامل جوهري.

حيث إن الزهرة تفقد مع كل يوم يمضي في السفر 15% من قيمتها، وتتراوح بالتالي مدة حياتها بين 12 و15 يوماً فقط.