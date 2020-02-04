فارس ألعاب إلكترونية يحلم بالعودة للفضاء

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

يعمّق السفر للفضاء رغبتك بأن تمضي المزيد من الوقت هناك. هذا ما قاله ريتشارد غاريوت خبير برمجة ألعاب الكومبيوتر.

وأحد روّاد سياحة الفضاء، حيث انطلق في 2008، على متن صاروخ «سيوز» الروسي، بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة، ليختبر «الدقائق الثماني والنصف الأقوى في حياته على الإطلاق».

استعاد ريتشارد ذكريات التجربة أخيراً، في حديث مع «بي بي سي»، ليؤكد أنه متلهف لتكرارها.

ويعتبر ريتشارد الشخص السادس الذي يدفع للذهاب في رحلةٍ إلى الفضاء سائحاً، بعدما تعذّر عليه أن يسير على خطوات والده أوين، رائد الفضاء الذي ارتاد الفضاء مرتين مع «ناسا» في 1973 و1983.

وبلغت كلفة الرحلة الحلم نحو 30 مليون دولار، تمكن ريتشارد من دفعها، عبر عالم صناعة الألعاب الإلكترونية، التي صنعت ثروته منذ كان على مقاعد الدراسة.

وجعلته بعد أن حقق 150 ألف دولار من حقوق اللعبة الأولى، أن يبتكر لعبة «ألتيما 1»، التي ترك على إثر نجاحها مقاعد الجامعة، وتفرغ لافتتاح شركته الخاصة.