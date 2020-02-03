معزوفة «الفصول الأربعة» تسبب التوتر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تحتاج بعض الشركات والمؤسسات إلى تغيير المقطوعات الموسيقية على هواتفها الأرضية، إن لم يكن رحمة بالمتصلين، فرحمة بكبار المؤلفين الموسيقيين.

وأخيراً، قررت وزارة العمل والمعاشات في بريطانيا، إزالة معزوفة «الفصول الأربعة» للملحن الشهير أنطونيو فيفالدي، والتي يجري استخدامها منذ عام 2006 على هاتفها الأرضي، بعد أن أفاد المتصلون بأن المعزوفة تشعرهم بالتوتر.

وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن مقطع «الاحتفاء بفصل الربيع» البالغ مدته 30 ثانية، وهو الجزء الأول من الكونشرتو، ألغي من هاتف الوزارة، لأن كثيرين كانوا يشعرون بالحزن بسبب تكرار المعزوفة.

وقال المتحدث باسم الدائرة: «تلقينا بعض الملاحظات حول هذا المقطع من معزوفة فيفالدي، وأنه أثار التوتر بين المتصلين، وكان له تأثير بشكل خاص على المتصلين المصابين بالتوحد». وسوف يجري استبدال المعزوفة الكلاسيكية بقائمة تشغيل مدتها 20 دقيقة تتألف من 8 مقطوعات موسيقية غير محددة.

في عام 2014، تم إطلاق التماس برلماني لم يكتب له النجاح في محاولة لوقف المعزوفة الموسيقية. وأفاد الالتماس: «كل من يتصل بوزارة العمل والمعاشات عليه الاستماع إلى (الاحتفاء بفصل الربيع) لفيفالدي التي يجري تكرارها لمدة 45 دقيقة».