استخراج جنين من بطن طفل عمره 7 سنوات في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى فريق طبي بجامعة الإسكندرية في مصر عملية جراحية نادرة ودقيقة، لاستئصال ورم داخل بطن طفل عمره سبع سنوات، تبيّن أنه جنين توقف نموه في عمر 3 شهور.

وقال أستاذ طب وجراحة الأطفال والاختلافات الخلقية صابر وهيب، إن "حالة الطفل نادرة تحدث قليلا بين الأطفال، حيث كان الطفل يشتكي من آلام بالبطن وخاصة المنطقة اليمنى، وأجري له عند سن 3 سنوات تدخل جراحي بسيط بالخصية اليمنى".

وأضاف: "بعد تشخيص الورم، وأثناء الجراحة تبين أنه بالتجويف الخلفي بالبطن من الناحية اليمنى وله علاقة تلاحقية مع الحالب الأيمن ما أحدث انسدادا وتضخما بالأعضاء في هذا الجانب من جسمه، وبعد استئصال الورم تبين أنه جنين توقف نموه بعد عمر 3 شهور ووزنه تقريبا 200 غ".

وأكد وهيب،وفقا لوسائل إعلام مصرية أن الحالة نادرة جدا ولا تزيد على مائة حالة على مستوى العالم، خاصة أنها لذكر.

وأشار إلى أن الجراحة كانت صعبة جدا، بالمقارنة مع حالات أجريت لها عمليات جراحية في السنة الأولى من عمر الطفل.