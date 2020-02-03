احذروا إدمان إنستغرام

المصدر: (ميونخ (ألمانيا) - د ب أ)

حذّرت كاتبة ألمانية شابة من إدمان موقع إنستغرام الخاص بمشاركة الصور، وأوضحت في كتابها الجديد أن استخدام الموقع قد يتحول إلى إدمان.

يشار إلى أن الكتاب الذي يحمل عنوان «إلغاء المتابعة - كيف يدمر إنستغرام حياتنا» سيطرح في الأسواق يوم الجمعة المقبل، الموافق 7 فبراير الجاري.

وقالت الكاتبة الشابة نينا شينك (27 عاماً)، أمس: «أود أن أقول: من يقضي ساعتين على إنستغرام يومياً يعد مدمناً.. إذا كانت اهتماماتك الحياتية تقتصر على ذاتك فحسب.

وإذا كنت تحيا لأجل أن يترك آخرون علامة إعجاب على صورك، فلا يمكن أن يكون ذلك أمراً صائباً»، لافتة إلى أن ذلك يعني أن إنستغرام يصيب بالإدمان بنسبة أكثر من الكحول والسجائر.