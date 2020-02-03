نحن معكم أيها الأصدقاء

إمارات الخير والعطاء والإنسانية، بقلبها النابض بالقيم الإنسانية السامية، تسجل كامل التضامن مع الصين وشعبها الصديق، في محنة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتوقد مشاعل الإنسانية والتآزر والتكاتف كعادتها دوما، حيث تضيء أبرز معالمها ومبانيها.

وفي مقدمتها أعلى مبنى في العالم «برج خليفة»، بألوان العلم الصيني، معبرة عن تضامنها الكبير مع الصين وشعبها ومتمنية لها اجتياز المحنة سريعاً وبسلام.

ويجسد هذا التضامن القوي والدائم للإمارات مع الصين الصديقة، صورة خلاقة للنهج الثابت والراسخ لدار زايد مع الأصدقاء وشركاء الإنسانية حيثما كانوا.

وفي كل الظروف. واليوم تقولها الإمارات بصوت واحد:

«الشعب الصيني الصديق.. نحن معكم».