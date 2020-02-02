شابة إسكتلندية تصبح مليونيرة بسن الـ 17

المصدر: إعداد: فاتن صبح

إذا كانت لديك فكرة مبتكرة فإن العمر لن يكون عائقاً، وإن كنت تؤمن بنفسك فبإمكانك فعل المستحيل، من هنا انطلقت ليف كونكول الشابة الإسكتلندية، لتحقق مليون جنيه إسترليني وهي لم تبلغ سن السابعة عشرة.

بدأت ليف باستيراد الأظافر الاصطناعية من الصين وإعادة بيعها عبر الإنترنت، كانت أولى أفكار ليف التي تحدّت بها بدايةً كمّ التنمر الذي كانت تتعرض له في المدرسة، وبدأت بعمر الثالثة عشرة أول عمل لها، لتصبح اليوم مالكة شركة تضم عشرات الموظفين.

أطلق على ليف لقب "رائدة الاعمال لعام 2019"، وقالت عندما اكتشف الناس عمرها ان 21 عاما، اصابوا بالذهول كونها تدير شركة بقيمة مليون جنيه إسترليني منذ خمس سنوات.

لم يتوقف طموح ليف بعمر الثالثة عشرة بل استثمرت مبلغ 300 جنيه جمعتها من مصروفها لتجعل الـ 300 جنيه الى 5 آلاف جنيه بالعمل في بيع الاظافر الاصطناعية، واستمرت في تحقيق طموحاتها و افكارها لتؤسس التالي الذي يعنى بتأثيث المساحات الخالية قبل تأجيرها أو بيعها لتبدو أكثر جاذبيةً.

وتمكنت في بداية نشاطها التجاري من تحويل 25 عقاراً معظمها في غلاسكو وإدنبره حيث توسعت أعمالها فيما بعد وحققت مليون جنيه إسترليني في العام التالي.