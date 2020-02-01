اشترِ شجيرة لحماية التنوّع البيئي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

منذ 13 عاماً ومنظمة «هيلث إن هارموني» أو الصحة المتناغمة، تعمل على مدّ المواطنين المهتمين من حول العالم بطرق تخفف الأثر على البيئة، وفرصة لتقليص أو إزالة البصمة الكربونية بوسائل تذهب أبعد من مجرّد معادلة ثاني أكسيد الكربون.

وتعمل المنظمة، من هذا المنطلق على تمكين الأشخاص من شراء شجيرات وغرسات واستخدام المال لفائدة المجتمعات الريفية في كل من بورنيو ومدغشقر. وتكمن أهمية البرنامج بطريقة التعامل مع السكان المحليين لتلك الغابات الاستوائية الفقراء الذين يعيشون في ضمن أنظمة بيئية هي الأهم والأكثر هشاشة على الأرض.

وقد تعرضت معاقل التنوع البيولوجي تلك للكثير من الحرائق وعمليات قطع الأشجار بطرق غير شرعية لأن السكان المحليين لم يجدوا طريقةً أخرى لكسب المال وتأمين قوت عائلاتهم.

وجاء مسعى المنظمة الخيرية ومقرها مدينة بورتلاند الأمريكية ليمنح الناس فرصة شراء بذور أشجار استوائية فتمكن خلال السنوات العشر الأولى من تقليص أنشطة قطع الأشجار بنسبة 90 % وإعادة تنمية ما يقارب 52 ألف فدان من الغابة المطرية.