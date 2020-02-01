بعوض ضخم يغزو مدينة استرالية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تم رصد أعداد متزايدة من بعوضة ضخمة يصل حجمها إلى خمسة أضعاف حجم بعوضة نموذجية، بالقرب من مدينة غولد كوست بكوينزلاند، أستراليا.

وذكر موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الحشرة التي تتغذى على يرقات بعوض أخرى بدلاً من دم الإنسان تم رصدها بالتزامن مع طفرة مقلقة في أعداد البعوض في المنطقة، مما آثار قلق العلماء من تفشي فيروس «روس ريفر» الذي تنقله حشرة البعوض.

البعوضة، التي يطلق عليها «ناموسة الفيل»، بحجم نقد معدني أسترالي من 20 سنتاً، الذي يبلغ قطره 28.65 ميللمتراً.

وكانت أسراب من البعوض قد دفعت الحكومة المحلية إلى التحرك شمال البلاد، في المناطق الدافئة لكل من «كومبابا» و«باراديس بونيت» و«بيغيرا واترز»، حيث أجريت أعمال رش جوي و«تعفير» في المنطقة رداً على مخاوف المجتمع، حيث زعم أحدهم أن الوضع كان سيئاً للغاية «كما لو أنه سجين في منزله».