سرقة 10من أعمال سلفادور دالي

المصدر: دبي - البيان

تعود عمليات سرقة المقتنيات الفنية في السويد إلى الظهور مجدداً، حيث أغارت مجموعة من اللصوص على معرض «كولور» في مقاطعة أوسترمالم في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وسُرقت منحوتات برونزية ونقوش للفنان السريالي سلفادور دالي. وأشار بيتر إنستورم، مالك المعرض الذي كان يضم نحو 10 أعمال من إبداع الفنان الإسباني، إلى فظاعة ما حدث بالقول: «تتراوح قيمة كل من القطع الموجودة بين 20 و40 ألف جنيه إسترليني، وهذه مبالغ ضخمة».

ويذكر أن التحف التي عمل اللصوص، كما قالت الشرطة، على سرقتها من خلال كسر باب المدخل الزجاجي واقتحام المكان، كانت السويد تستعيرها من سويسرا لعرضها.

وأصدرت شرطة ستوكهولم، التي تحفظت عن نشر أي تفاصيل، بياناً أعلنت فيه عن تطويق مكان الحادث بغية رفع البصمات والبدء بالتحقيقات. ويبدو أن عمليات السرقة من هذا النوع، لم تتوقف في السويد، ففي أغسطس 2018، سرق تاجان ملكيان وكرة ذهبية من الكنيسة، تعود إلى عائلات ملكية، حكمت في القرن السابع عشر.