الفطر السحري يخفف قلق المرضى

المصدر: (دبي - البيان)

أفادت دراسة أمريكية حديثة أن تناول جرعة واحدة من الفطر السحري أو فطر سيلوسيبين، كافية لتخفيف القلق والاكتئاب، لمدة خمس سنوات لدى مرضى السرطان.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية غروسمان للطب في نيويورك أن المرضى الذين تناولوا سيلوسيبين شعروا بالأمل أكثر،.

وكانوا أقل خوفاً من الموت، وفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الأكثر من ذلك، عندما قرن الباحثون تناول المركب مع جلسات للعلاج النفسي، كان هناك تحسن امتد لأكثر من أربع سنوات.

أفاد الباحثون أن استنتاجاتهم توفر دليلاً على أن الفطر السحري قد يكون علاجاً لمشكلات الصحة العقلية لمرضى السرطان.