أراجيح مضاءة تعيد أجواء الطفولة

المصدر: دبي - البيان

عادت أجواء الطفولة إلى أكثر شوارع مانهاتن بنيويورك ازدحاماً، حيث انطلقت أصوات الصراخ والصياح المليئة فرحاً.

أما السبب فهو أكثر من عشر أراجيح مضاءة وسط برودواي بين الشارعين 37 و38.

تعد تلك المجموعة من الأدوات المستلهمة من ملاعب الأطفال، والمعروفة باسم «نبض»، من المجسمات الأخيرة ضمن برنامج فني عام لمؤسسة «غارمنت دستركت آليانس».

قالت مديرة المؤسسة، باربرا بلير، لصحيفة «نيويورك تايمز»: «سمعت صراخاً في وسط مانهاتن من قبل، ولم يكن الأمر جيداً على الإطلاق، لكن «نبض» جعل الناس يضحكون ويصرخون ويستمتعون فعلاً». الأراجيح مضاءة بتكبير أضواء «الليد»، وينبعث منها أنغام موسيقية.