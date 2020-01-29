نجاة أم وأطفالهاتاهوا 34 يوماً في أدغال كولومبيا

المصدر: (إعداد - راضية آيت خداش)

نجت أم وأطفالها الثلاثة من الموت في غابة كولومبية بعد أن ضاعوا فيها لمدة 34 يوماً وتمكنوا من العيش من خلال تناول الفواكه والتوت البري. وتم الإبلاغ عن اختفاء الأم البالغة من العمر 40 عاماً وأطفالها الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و12 و10، لأول مرة في 19 ديسمبر العام الماضي. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن العائلة أمضت الأيام الـ 34 وهي تتجول في الغابة، وعاشت على التوت قبل أن تنقذها البحرية الكولومبية.

وقال قائد القوات البحرية لجنوب كولومبيا، الجنرال سيرجيو سيرانو: «لقد كانت الأم وأطفالها في عطلة بالمنطقة وكانوا متوجهين للقاء الأب ولكنهم فقدوا». وقال سيرانو إنه عثر على أفراد الأسرة بقرب قرية بشمال بيرو على الحدود مع كولومبيا، وفقاً لموقع الديلي ميل.

والتم شمل أفراد الأسرة الأربعة مع الأب عندما وصلوا إلى المستشفى، وفقاً للتقارير.