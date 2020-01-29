تُصاب بالشلل كلما ضحكت

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

تسقط الفتاة، بيلي هودجسن، على الأرض مشلولة الأطراف، كلما ضحكت، فهي تعاني من اضطراب في الدماغ يفقدها السيطرة على جسدها إذا ما ضحكت.

«بيلي» البالغة 17 عاماً تعاني من اضطراب «الجُمدة»، وهو مرض نادر من اضطرابات النوم المزمنة (الخدار) تستثيره المشاعر الحادة مثل الغضب والضحك أو المفاجأة. عندما تنهار ولا يمكنها أن تحرك ساكناً، لكنها تبقى واعية تماماً، وتشعر كما لو أنها «محاصرة» داخل جسدها.

أفادت أخيراً في مقابلة مع «ديلي ميل»، أنها تقضي أوقاتاً أقل مع أصدقائها المضحكين، كي لا تصاب بنوبة مفاجئة، ولأنها تشعر بالذنب لأنهم ليسوا على سجيتهم عندما يكونون بجوارها.

قالت: «أصدقائي يحاولون عدم الضحك، وإذا ما أضحكوني يشعرون أن عليهم أن يعتذروا». لكن الامتناع عن الضحك ليس سهلاً: «إذا حاول الجميع الامتناع عن الضحكخلال موقف مضحك، فإن ذلك يجعلني أضحك».

وصفت مشاعرها عندما تنهار على الشكل الآتي: «كما لو أنني لا أسيطر على جسدي، وعلى ما يحدث، لا يمكنني أن أتكلم أو استجيب لشيء، لكن الأمر الأكثر إحباطاً هو بقائي واعية لما يحدث».

المرض يسبب ضعفاً مفاجئاً ومؤقتاً في التحكم العضلي. ومن أعراضه النموذجية: سقوط الفك والرأس، وانهيار الساقين، وكلام غير واضح، وصعوبة في التركيز ورؤية مزدوجة.

يمكن أن تدوم نوباته من بضع ثوان إلى دقائق عدة. وفي محاولة لتفادي النوبات، يصبح بعض المصابين به منزوياً عاطفياً ومنعزلاً اجتماعياً.