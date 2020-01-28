تقتلها كعكة في اليوم الوطني للحلوى

المصدر: (إعداد: فاتن صبح )

أصيبت امرأة مسنة بنوبة مرضية في ولاية كوينزلاند خلال احتفالات اليوم الوطني الأسترالي لتناول حلوى اللامينغتون وتوفيت على إثرها. العجوز الستينية كانت واحدة من المتسابقين على جائزة صاحب الوقت القياسي في تناول أكبر عدد من اللامينغتون، تلك الحلوى الأسترالية التقليدية المغطاة بالشوكولاتة وجوز الهند.

وأكد شهود في فندق «هيرفي باي»، حيث وقعت الحادثة، أن المرأة كانت قد أقحمت في فمها واحدة من الكعكات المحلاة قبيل إصابتها. ومع أن طاقم الإسعافات قد حضر على الفور وتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها ونقلها إلى المستشفى إلا أنها توفيت لاحقاً.

ونشرت مقاطع فيديو للاحتفالات تظهر عدداً من المشجعين يصفقون للمتسابقين. أما الفندق فنشر على صفحته على «فيسبوك» رسالةً أعرب فيها عن أسفه للحادث مقدماً التعزية إلى أهل المتوفاة التي لم يتم ذكر اسمها.

ويعتبر تناول الطعام ضمن المسابقات الشهيرة خلال اليوم الأسترالي الوطني الذي يحتفل بذكرى وصول الأوروبيين الأوائل إلى أستراليا.