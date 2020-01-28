روبوت يقود فرقة موسيقية بالشارقة

المصدر: (الشارقة - وام )

يقود روبوت آلي يطلق عليه «آلتر 3» العرض الأول في الشرق الأوسط لأوبرا «جمال مخيف»، التي تستضيفها مؤسسة الشارقة للفنون يوم الجمعة المقبل، ضمن معرض «تراكيب الرنين: فن الصوت والأداء الياباني».

وتستكشف أوبرا «جمال مخيف» وهي من تأليف كييتشيرو شيبويا، العلاقة بين الإرهاب والجمال وخوف البشرية من أن تصبح زائدة عن الحاجة في المستقبل.

ويأتي هذا العرض، الذي يقوده الروبوت بمرافقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية، ضمن مشروع شيبويا وسعيه الدائم لتخطي الحدود بين الإنسان والتكنولوجيا، حيث يقدم أعمالاً تتراوح بين العزف المنفرد على البيانو إلى الموسيقى الإلكترونية والأوبرا.

ويذكر أنه تم إجراء نموذج أولي للأوبرا مع نسخة سابقة من الروبوت في أستراليا عام 2017، ثم عُرض العمل عالمياً للمرة الأولى مع روبوت محدث يسمى «آلتر» في مؤتمر «ألايف» عام 2018، وهو مؤتمر دولي عن الحياة الاصطناعية في ميريكان، بطوكيو.

تم إنشاء «آلتر 2» من قبل عالم الروبوتات هيروشي إيشيغورو الذي استخدم فيه برنامجاً مستقلاً للذكاء الاصطناعي، طوّره عالم الحياة الاصطناعية تاكاشي إيكيجامي، ويعدّ «آلتر 3» أحدث نسخة للروبوت، تم تطويره من قبل العلماء مع مساهمات من شبكة «ميكسي» وشركة «وارنر للموسيقى اليابانية».