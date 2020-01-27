بالفيديو..ينجو من براثن نمر مرعب بأعجوبة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي حول العالم بالذهول من نجاة رجل في ماهاراشترا الهندية من مواجهة دامية مع نمر أثار الفزع في قريته.

وأُجبر الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، على تمثيل وضعية الموت مع عدم تحريك عضلاته، لخداع النمر الذي جلس جانبه، وفقاً لوسيا اليوم.

وأثار النمر الهائج الخوف والرعب في قلوب القرويين، الذين حاولوا الفرار من براثنه وهم يصرخون، إلى أن أمسك بالرجل الذي ادعى الموت.

وفي تلك الأثناء، رشق القرويون النمر بالحجارة، وأرغموه على الفرار إلى الغابة القريبة.

وأصيب 3 أشخاص على الأقل في حادثة يوم السبت 25 يناير، لكن لا يُعتقد أن حياة أيا منهم مهددة.

وقال ساوان باهكار، رئيس جمعية الحفاظ على البيئة والحياة البرية (SEWA): "الحادث المؤسف سببه عدم وجود مراقبة وتنسيق قويين بين ماهاراشترا ومسؤولي الغابات".

وبطبيعة الحال، كان العديد من مستخدمي شبكات التواصل في حالة رعب من التفكير السريع للرجل، الذي بقي على قيد الحياة في مثل هذا الموقف المرعب.