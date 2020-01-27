الضفدع "كيرمت" آخر صيحات تصفيفات الشعر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تغزو العالم اليوم موضة صبغ الشعر باللون الأخضر تماماً كلون الضفدع كيرمت، فهل سيصبح "كيرمت" أيقونة يحتذى بها في ألوان وموضة الشعر؟

كانت ميرا بارك، المشهورة في عالم تقليد الأزياء أول من أدخل فكرة الشعر الأخضر حين ظهرت في صورة وقد وضعت شعراً مستعاراً باللون الأخضر الغريب مع عيني الضفدع.

وسرعان ما لاقى "اللوك" العبقري استحسان روّاد المواقع، سيما بعد أن قامت بارك المؤثرة عبر الإنترنت إلى استبدال لفات الشعر التقليدية بالعينين.

إلا أن العديد توقعوا بأن مظهر"كيرميت" لن يصبح موضةً سائدة بالشكل على الرغم من بدء اعتماد اللون الأخضر الضفدعي.