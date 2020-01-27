«منزل النوافذ».. للباحثين عن الهدوء

المصدر: إعداد: نهى حوّا

حصدت صور منزل مصنوع من نوافذ قديمة وسط غابة فيرجينا الغربية أخيراً، على سلسلة تغريدات على موقع «تويتر».

المنزل الصغير الذي بناه ثنائي أمريكي عام 2012، لدعم أسلوب حياتهما كعاطلين عن العمل، شكل إلهاماً لحركة متنامية تنشد العيش خارج الشبكة ومنازل المدن الخانقة.

النجار والمصور نيك أولسون مع صديقته المصممة ليلى هورفيتز اختارا موقع لقائهما الأول كموطن للمنزل، وهو المكان حيث جلسا معاً لمراقبة غروب الشمس فوق جبال فيرجينيا الغربية.

استغرق بناء المنزل بضعة أشهر وبلغت ميزانيته 500 دولار، أخذا في الاعتبار عدم وجود كهرباء أو إمدادات صحية. وكان الثنائي قد حصل على الأرض من أسرة أولسون بتخفيض كبير. الواجهة الأمامية للمنزل مبنية بالكامل من نوافذ قديمة، أما باقي البناء فهو نتاج خشب معاد تدويره من حظيرة حيوانات مهجورة بالقرب من المكان. الملفت أن الثنائي نفسه لا يقيم في المنزل حالياً بل يستخدمه للهروب من ضوضاء المدينة.