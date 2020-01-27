نباتات «إنستغرام» على الموضة.. والعرض لا يواكب الطلب

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تغيرت نظرتنا للحدائق والنباتات وأحدث تطبيق «انستغرام» تغييراً كبيراً في الأذواق والعادات سواء لناحية نوع النبتة التي نشتريها، أو الحدائق العامة التي نرتادها.

فالنباتات التي شكلت مصدر إلهام للفنانين لفترة طويلة، تليق بتطبيق معني بالصور، وكان جيل جديد مهووس بإنستغرام يدفع بمبيعات النباتات المنزلية أخيراً مشاركاً صور النباتات التي يعتني بها كأطفاله، معبراً عن ذوقه في النبات الشائع مثل «لسان الحما» إلى «ورود الشاي»، وغيرها، وفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية.

بعض النباتات تبدو أفضل على «إنستغرام»، مثل «نبتة المال» الصينية، والنبتة الوحشية «مونستيرا ديليسيوزا»، وغيرها.

وتعني النجومية على الإنترنت زيادة في شعبية أصناف جذابة، بما في ذلك نباتات لم تكن مطلوبة منذ فترة السبعينات، تؤكد جاين بيرون صاحبة مدونة بستنة «اون ذا ليدج»: نبتة الزينة الوحشية «مونستيرا» تمتاز بشعبية على وسائل التواصل، ولم يكن أحد يريدها على مدى ست سنوات، الآن يتوقع الشباب الشراء بنقرة زر.