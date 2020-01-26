يدخل موسوعة «غينيس» بأقوى فكين

المصدر: إعداد: نهى حوا

سجل التشيكي رينيه ريختر من مدينة أوبافا في أقليم مورافيا-سيليزيا، رقماً قياسياً عالمياً جديداً في عدد العلب الفارغة التي مزّقها باستخدام أسنانه في دقيقة واحدة، بتاريخ 25 يناير، حيث بلغ عددها 33 علبة.

قال ريختر الملقب بـ «غوليم»، لصحيفة «براغ مورنينغ»، إن هدفه الرئيس يكمن في ثني الشباب عن تناول منشطات في صالة الألعاب الرياضية، وأن يظهر لهم أن «بإمكان المرء فعل أشياء عظيمة من دون مواد ابتنائية».

يخطط حالياً لتحطيم رقم قياسي عالمي، واحد كل شهر، مؤكداً بالقول: «أريد أن أرفع حصاناً يزن ربع طن باستخدام فكي، هذا في الوقت الذي يبلغ السجل الحالي حوالي 300 كيلوغرام».