ملكة جمال الجدات عمرها 40 عاماً

المصدر: (دبي - البيان)

فازت سيدة روسية في مسابقة ملكة جمال العالم للسيدات، اللاتي أصبحن جدات، وتجاوزت أعمارهن الأربعين عاماً.

وشاركت الروسية إيفغينيا يجينا، في المسابقة التي تم تنظيمها في بلغاريا، وقد تجاوز عمرها 40 عاماً، وهي أم لولدين وباتت جدة. ورغم أنها أصبحت جدة، إلا أن الصور التي نشرت على صفحتها في «انستغرام»، تظهر أناقة وحسن عدد من الجدات المشاركات. وشارك في المسابقة 30 امرأة أكبرهن سناً تبلغ 76 عاماً.

يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من المسابقات التي تحاول تأكيد أن الجمال ليس مقترناً بعمر أو وضع اجتماعي معين، والتحرر من المعايير التي صنعتها وسائل الإعلام ووكالات الدعاية للجمال. كما أن مسابقة أجمل جدات الكون، تقام في العديد من العواصم العالمية، مثل نيويورك وسانت بطرسبورغ الروسية.