شاهد.. قفازات إلكترونية تعيد الحياة للمايسترو العالمي جواو مارتينز

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن عازف البيانو العالمي جواو كارلوس مارتينز من العزف على البيانو مجدداً بفضل قفازات إلكترونية مبتكرة.

وكان المايسترو البرازيلي مارتينز البالغ من العمر 79 عاماً ترك العزف وأصبح غير قادر على عزف سيمفونياته المفضلة على البيانو، بسبب المرض، لكنه الآن قادر على العزف مرة أخرى دون عناء.

ومن المقرر أن يعود مارتينز إلى قاعة كارنيجي في نيويورك في أكتوبر كجزء من حفل موسيقي يحتفل بالذكرى الستين لظهوره الأول هناك.

وقال مارتينز " بعد أن فقدت أدواتي ويدي ولم أستطع العزف على البيانو، كان هناك جثة داخل صدري، إلى أن ابتكر المصمم Ubiratã Bizarro Costa، قفازات الكترونية مغطاة بالنيوبرين خصيصًا للموسيقي".