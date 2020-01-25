مومياء تتكلم بعد 3 آلاف عام على تحنيطها

المصدر: دبي - البيان

تمكّن باحثون بريطانيون من إعادة إنتاج صوت الكاهن الفرعوني «نيسيامون» المحنّط والمتوفى منذ 3000 عام، باستخدام نسخة ثلاثية الأبعاد من «مجرى الصوت»، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

وقال الباحثون إن «صوت» نيسيامون، الذي عاش في عهد الفرعون رمسيس الحادي عشر، قد سمع لأول مرة منذ وفاته وتحنيطه قبل 3 آلاف عام.

ومؤخراً، قام فريق من الباحثين بطباعة نسخة ثلاثية الأبعاد من مجرى الصوت للكاهن نيسيامون، وذلك لسماع صوته.

وقال رئيس قسم الهندسة الإلكترونية في كلية رويال هولوواي، بجامعة لندن والمؤلف المشارك في الدراسة ديفيد هوارد: «ما فعلناه هو إنتاج صوت نيسيامون»، لكنه أوضح أنه «ليس صوتاً من كلامه، فهو لا يتحدث فعلياً».

وبحسب عالم الآثار والمؤلف المشارك في الدراسة بجامعة يورك الأستاذ، جون سكوفيلد، فإن: «فكرة الذهاب إلى المتحف والخروج بعد سماع صوت منذ 3000 عام هي نوع من الأشياء التي قد يتذكرها الناس لفترة طويلة».