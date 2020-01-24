(فيديو) بعد الحرائق والفيضانات.. أخطر العناكب بالعالم تنتشر في أستراليا

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

بعد الحرائق الوحشية ثم الفيضانات والعواصف الترابية، تواجه أستراليا خطراً جديداً: إنه العناكب القمعية.

تعيش العناكب القمعية أصلاً في المناطق الحرجية الرطبة في شرق أستراليا، وخاصة في منطقة سيدني، وهي شديد السمية، حيث يتسبب سمها الذي ينتقل بسرعة كبيرة، في موت من لدغته، بحسب (cnews)

ومن حسن حظ السكان أن المتخصصين حذروهم من هذا العنكبوت، حيث قالت سي إن إن: إن الظروف المناخية القاسية في الأسابيع القليلة الماضية، بالتناوب مع الطقس الجاف للغاية ثم الجو الرطب للغاية، "خلقت الظروف المثالية لتكاثر هذا النوع من العناكب".

"أخطر العناكب على كوكبنا"

وقد لاحظت حديقة الزواحف الأسترالية زيادة في نشاط هذه العناكب في الأيام الأخيرة. وفي رسالة وقائية نُشرت على فيسبوك، أوضح المتحدث باسم المتنزه، دانييل رومي، أن العينات "بدأت تتحرك"، وبخاصة الذكور الباحثين عن الإناث للتكاثر.

وقال: "من المحتمل أن يكون عنكبوت القمع أحد أخطر العناكب على هذا الكوكب من حيث لدغ البشر وعلينا أن نأخذ الموضوع على محمل الجد".

كما حذر خبير، حسبما نقلت شبكة CNN، من أن هذه العناكب يمكنها "الدخول إلى المنازل من خلال الأرض أو من السقف".

يذكر أن العناكب القمعية ضخمة، ويتراوح طولها بين 25 و 25 مم، كما أنها تشتهر بسلوكها شديد العدوانية.

وأوضحت حديقة الزواحف الأسترالية عبر على موقعها على الإنترنت أن العناكب القمعية "لا تتردد في الوقوف للدفاع عن نفسها"، خاصة وأن لديها قرونا وأنيابا قوية جدا".