الأفاعي قد تكون مصدر تفشي «كورونا»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفادت دراسة حديثة أن الأفاعي الصينية، «القرطاط» و«الكوبرا» والتي تقتات على الخفافيش في البرية، قد تكون المصدر الأصلي لتفشي فيروس «كورونا» المكتشف حديثاً في مدينة ووهان بالصين، وفقاً لشبكة تلفزيون «سي.إن.إن».

وتمكن العلماء أولاً من تحديد الشيفرة الوراثية للفيروس الجديد «2019-أن كوفي»، فتبين لهم أن العامل الممرض للوباء هو فيروس «كورونا» جديد، ضمن مجموعة الفيروسات نفسها، المسببة لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد «سارس» ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس»، اللذان وفقاً لما أظهرته دراسات سابقة، مصدرهما الأصلي الخفافيش وقطط الزباد والجمال.

الآن في حالة فيروس كورونا الجديد، الذي من ضحاياه الأوائل عاملين وزبائن في سوق المأكولات البحرية، تشير الدراسة المنشورة حديثاً في مجلة «علم الفيروسات الطبية»، أن الفيروس مرتبط بفيروس «سارس»، وأن الخفافيش قد تكون مصدر الفيروس الجديد، الذي تحور قبل أن يصيب البشر.