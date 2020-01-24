تطبيق ينقذ شاباً من سرطان الجلد

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

لم يفكر جايسون شيريدان «31 عاماً»، من ليفربول في بريطانيا، في أن البقعة الحمراء الصغيرة الموجودة على ذراعه ما هي إلا بداية لسرطان الجلد، إذ انتابه القلق عندما لاحظ تحول البقعة إلى اللون الوردي بعد 12 شهراً من ظهورها، عندها قرر الشاب التحقق من البقعة باستخدام تطبيق يسمى SkinVision.

واقترح التطبيق الذي يفحص الشامات لتحديد مدى خطورتها، على الشاب زيارة طبيب الجلد. حيث شخصت حالته بوجود سرطان الجلد، والذي كاد أن ينهي حياته لو أنه تأخر في اكتشافه.

وقال جايسون: «كان لدي شامة جديدة تنمو على ذراعي الأيسر، وهو ما لاحظته لأول مرة في مارس 2018. إلا أني لم أعر الأمر اهتماماً لأني لا أحب الذهاب إلى الطبيب ولم أتوقع إصابتي بسرطان الجلد أبداً كوني أستخدم كريماً للوقاية من الشمس.

لكني لاحظت أن لون الشامة بدأ يتغير من الغامق إلى اللون الفاتح. مما أثار الشكوك لدي ورأيت أنه يجب علي التحقق من الأمر، حيث قمت بتنزيل تطبيق SkinVision، الذي حثني على الذهاب إلى الطبيب».