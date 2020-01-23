زوج نانسي عجرم يمثل للتحقيق

المصدر: البيان الإلكتروني

يمثل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم إلى التحقيق اليوم لسماع أقواله في قضية قتيل فيلته والتي اقتحمها منذ عدة أسابيع.

ويأتي مثول الهاشم للتحقيق بعد توجيه القاضية غادة عون له تهمة القتل العمد معطوفة على مادة تنص على البراءة في حالة ثبوت الدفاع عن النفس وفق موقع "صدى البلد".

وفي تطور جديد للقضية كشف خبير استراتيجي إلياس حنا، عن أن هناك كثيرا من التفاصيل الغامضة بقضية قتيل فيلا نانسى عجرم وتحديدا إطلاق 16 رصاصة عليه وهو أمر مثير للدهشة.

وقال إلياس خلال لقاء له في برنامج et بالعربي: "إطلاق فادي الهاشم 16 رصاصة على القتيل أمر غريب ولكن وقفا لما قيل عن نوعية المسدس الذي تم استخدامه يجوز أن يكون أطلق هذا الكم من الرصاص ولكن المثير أيضا وجود مكان للحروق بجسد القتيل في أماكن إطلاق الرصاص وهو ما فسره أيضا بأن المسافة القريبة جدا مع خروج اللهيب من المسدس قد يسبب هذه الحروق".

وأضاف إلياس قائلا: "لا يمكن أن نحكم في القضية حاليا إلا بعد الكشف عن كثير من الغموض في هذه القضية مثل سبب نقل الجثمان من مكان الحادث إلى المطبخ لأن بقعة الدم التي ظهرت لا تعبر عن كمية الرصاص الذي أطلق عليه".