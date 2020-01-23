نانسي عجرم تعود لنشاطها الفني

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم استئناف نشاطها الفني، بعد مرورها بفترة عصيبة إثر سقوط قتيل في فيلتها، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، وكشفت الصفحة الرسمية لمحبي نانسي عجرم عبر إنستغرام، عن استعداد الفنانة اللبنانية لإحياء أول حفل غنائي بعد أزمة زوجها وقتله الشاب محمد الموسى حسب تقرير "بوبيان نيوز الكويتية".

ومن المقرر أن يقام حفل نانسى عجرم في مصر، يوم الـ 28 فبراير المقبل، بمناسبة عيد الحب بالإضافة إلى حفل آخر يوم 2 أبريل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وكانت أنباء قد ترددت عن انسحاب نانسي عجرم من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"، بسبب مرورها بأزمة نفسية عقب الحادث والتحقيق مع زوجها.

إدارة قناة الـ mbc نفت انسحاب نانسي من البرنامج ولفتت إلى أنها ستصور في الـ 24 من فبراير شباط المقبل الحلقة النصف نهائية، وفي 7مارس الحلقة النهائية، أما مدير أعمالها جيجي لامارا فأكد على عودة حياة نانسي لطبيعتها، مشيرا إلى أنها تستعد لطرح أغنية نهاية يناير الجاري.