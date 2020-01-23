طبيب يُلوّن ندوب الأطفال

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حرصاً منه على ألا تكون الندبة هي الذكرى الوحيدة الباقية من أثر العملية الجراحية، يجد الدكتور روبرت باري من مستشفى أكرون للأطفال بأوهايو، وقتاً ليرسم أشكالاً كرتونية جميلة وملونة على الضمادات، فلا يعود يخاف الأطفال من آثار الندوب.

وتقول «مترو» البريطانية نقلاً عن المستشفى إن باري يفاجئ الأطفال دوماً برسومات يدوية على الضمادات لشخصية كرتونية تثير اهتمامهم.

ومع أن كل رسمة لا تأخذ من وقته إلا خمس دقائق، إلا أنها تترك عميق الأثر في نفوس المرضى الصغار.

وقد دهشت سامنثا مانينغ التي أجريت لطفلتها البالغة 11 شهراً عام 2014 عملية جراحية، بعد أن رأت أن الدكتور باري قد رسم حديقة أزهار على ضمادتها. وقالت: «لم تكن لدينا أدنى فكرة مسبقة أن تلك كانت العلامة المسجلة للدكتور باري.

وقد تأثرنا بها بالفعل. لقد اتخذت حديقة الأزهار معنى رمزياً لتجربتنا مع الطبيب والمستشفى ككل، ومثل تلك اللفتة البسيطة والخطوة الإضافية لدلالة على مدى الاهتمام، الأمر الذي رفع من معنوياتنا كثيراً».

وفي سياق مماثل، أكد باري قبل تسع سنوات للطفلة كيندي بأنها ستحظى بفراشة جميلة بعد نهاية عمليتها الجراحية، وقد كان الجميع متشوقاً ليعرف قصده من ذلك. أما كيندي فكانت فخورة جداً بالضمادة الجميلة التي أفقدتها الاهتمام بالندبة.