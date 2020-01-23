سمكة تطعن صبياً في عنقه

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

تعرض صبي إندونيسي لإصابة خطرة، بعد هجوم لسمكة الإبرة المسطحة. وكان محمد إيدول (16 عاماً)، يصطاد مع والديه في مياه بوتون قبالة إقليم جنوب شرق سولاويزي في أندونيسيا، يوم السبت الماضي، عندما قفزت سمكة من الماء واخترقت عنقه، لينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأجريت له عملية لإزالة السمكة من عنقه بعد يومين، واخترقت السمكة عنق محمد من أسفل ذقنه، وصولاً إلى الجزء الخلفي من رقبته.

واستغرقت العملية ساعتين، وأجراها 3 جراحين. وحول حالة محمد قال مدير عام المستشفى لـ «أنتارا نيوز»: «حالة الصبي مستقرة ويتعافى بشكل جيد، لكنه لا يزال في المستشفى، لأنه يعاني من الحمى».

وتنتمي السمكة لفصيلة الإبريات، وتمتاز بفكها الطويل والنحيف، الذي يحتوي عدة أسنان حادة، قادرة على ترك جروح عميقة. كما أنها بارعة بالقفز من الماء بسرعة تصل إلى 60 كم في الساعة.

ومحمد ليس الشخص الوحيد الذي تعرض لهذا النوع من الهجوم، فقد سجلت وفاة صبي (10 أعوام) في هاواي، في عام 1977 بهجوم لهذه السمكة. كما قضت هذه السمكة على مجند بحري تايلندي في 2018.