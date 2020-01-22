يفتعل الإصابة للسفر على درجة رجال الأعمال!

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

وجهت انتقادات لأحد مستخدمي يوتيوب الأستراليين على نطاق واسع لافتعاله إصابة في الكاحل، كونها ذريعة للحصول على ترقية إلى درجة رجال الأعمال مجاناً، على متن رحلة طيران كاثي باسيفيك.

وقام اليوتيوبر جيمي تشو بتصوير فيديو بعنوان «كيف تسافر على درجة رجال الأعمال مجاناً»، يظهر فيه وهو يتوجه إلى صيدلية لشراء حذاء خاص للكسور قبل الانطلاق في رحلته التي استغرقت 8 ساعات.

وفي وقت لاحق، قال تشو إنه نجح في إقناع مضيفات الطيران بأنه بحاجة لمقعد أوسع، بسبب عدم قدرته على ثني ركبته في مقعد الدرجة الاقتصادية.

وعرض تشو على متابعيه الذين وصل عددهم 600 ألف في «يوتيوب» لقطات له وهو يجلس في درجة رجال الأعمال، وقال إنه لا يستطيع تصديق أن خطته قد نجحت. وانتهى الفيديو بمقطع لتشو وهو يخرج من الرحلة من دون حذاء الكسور. وعندما قالت إحدى مضيفات الطيران «آمل أن يتحسن كاحلك»، أجابها تشو إنه نسي الأمر ومشى ضاحكاً.

وحصل الفيديو على أكثر من 50 ألف مشاهدة على «يوتيوب»، لكن التعليقات انهالت على الفيديو منهم من اعتبر الموقف مسلياً، ومنهم من انتقده بشدة كما وصفه البعض بالمخادع.

وعبر البعض عن قلقهم من أن حيلة تشو ستصعب على الأشخاص الذين يعانون من إصابات فعلية، إقناع مضيفات الطيران، حتى إن أحد المشاهدين حض الآخرين على تقديم شكوى حول فيديو تشو عن طريق نشر رابط الفيديو على صفحة ملاحظات العملاء في كاثي باسيفيك.