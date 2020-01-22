«لو برياني».. عطر لعشاق الطبق الهندي الشهير

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

في حال كنت من عشاق الأطعمة الهندية، وتعتقد أن فوحان رائحة تلك الأطباق المترعة بالبهارات أمر محبذ بالنسبة لك، فمن الجيد معرفة أن هنالك «عطراً للبرياني»، يتوق لإطلاقه فنان مختص بالتكنولوجيا.

نقلاً عن «مترو» البريطانية، فإن الفنان الذي لقب نفسه بـ «ديج-إنك» (22 عاماً) يعمل على تطوير عطر «لو برياني» مستوحى من الأرز المنكَّه، والمنتج، الذي سرعان ما انتشرت صورته على وسائل التواصل الاجتماعي، يحاكي في تصميم شكل زجاجته عطراً يعود للعلامة التجارية الشهيرة «شانيل».

يقول الفنان إن العطر لن يكون متاحاً في المحال والصيدليات، بل هو أقرب إلى أن يجسد قطعة يمكن عرضها ووضعها كديكور خاص في الغرفة.

فكما يتوقع معظم الناس، لا يتوق أي أحد إلى أن تنبعث منه رائحة مكونات «البرياني»، من بصل مقلي وبهارات هندية مكثفة، أو ربما يمكن رشها في المطبخ في حال كنت تتوقع استقبال الضيوف، لإيهامهم بأنك تعد طبقاً شهياً من المطبخ الهندي.

على الرغم من غرابة الفكرة، إلا أنها لا تعتبر جديدة، فسلاسل مطاعم الوجبات السريعة بدأت العمل على عطور مشابهة، لكن من قد يرغب بأن تصدر منه رائحة الدجاج المقلي أو المرق.