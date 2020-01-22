«بصمة الرقص».. برنامج يتعرف إلى الأفراد من رقصهم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

طور باحثون في جامعة «جيفاسكيلا» بفنلندا نظام كمبيوتر جديداً يتعرف إلى الأفراد، ليس عبر وجوههم، بل عبر حركات رقصهم.

وقال الباحثون لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الرقص أشبه بالبصمة، ذلك أن كل شخص يمتاز بحركات فريدة من نوعها تبقى نفسها بغض النظر عن الموسيقى التي يجري عزفها.

وقام الفريق بتحليل حركات رقص 73 مشاركاً أثناء رقصهم على أنواع عدة من الموسيقى، مثل «البلوز» و«الكونتري» و«الميتال» و«الريغي» و«الراب» وغيرها. واعتمدوا برنامجاً لتعلم الآلة لتحليل 21 نقطة مختلفة لتعابير الجسد، وجمعوا تلك البيانات مع معلومات عامة عن الراقص، فتمكنوا من التعرف بدقة إلى المشاركين من حركاتهم، بنسبة 94% من الأوقات.

اللافت أن الفريق كان يقصد تحقيق شيء مختلف تماماً باستخدام تلك الأداة، ألا وهو معرفة ما إذا كان بإمكان برنامج الآلة التعرف إلى نوع الموسيقى التي يرقص عليها المشاركون بناء على حركاتهم.