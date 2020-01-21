"بصمة الرقص" برنامج يتعرف على الأفراد من رقصهم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

طور باحثون في جامعة جيفاسكيلا بفنلندا نظام كمبيوتر جديد يستطيع التعرف على الأفراد، ليس التعرف على وجوههم أو بصمات أصابعهم، بل على حركات رقصهم.

وقال الباحثون لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية إن الرقص أشبه بالبصمة عند الأفراد، ذلك أن كل شخص يمتاز بحركات فريدة من نوعها تبقى نفسها بغض النظر عن الموسيقى التي يجري عزفها.

قام الفريق بتحليل حركات رقص 73 مشاركاً أثناء رقصهم على أنواع عدة من الموسيقي، مثل "البلوز" و "الكونتري" و"الميتال" و"الريغي" و"الراب" وغيرها. واعتمدوا برنامجاً لتعلم الآلة لتحليل 21 نقطة مختلفة لتعابير الجسد، وجمعوا تلك البيانات مع معلومات عامة عن الراقص، فتمكنوا من التعرف بدقة على المشاركين من حركاتهم، بنسبة 94% من الأوقات.

الملفت أن الفريق كان يقصد تحقيق شيء مختلف تماماً باستخدام تلك الأداة، ألا وهو التعرف على ما إذا كان برنامج تعلم الآلة بإمكانه التعرف على نوع الموسيقى التي يرقص عليها المشاركون بناء على حركاتهم، حسبما أفادت معدة البحث في الجامعة إيميلي كارلسون، لكنه أخفق محققاً نسبة نجاح 30% من الأوقات فقط.

التفسير قد يكون أن الأشخاص بتفضيلاتهم المسبقة يستخدمون نفس خطوات الرقص عبر أنواع عدة.

لكن كارلسون أشارت إلى ارتباط ثقافي قوي بين موسيقى "الميتال" وأنواع معينة من الحركة كالضرب على الرأس، وأن تأدية الراقصين للحركة ذاتها جعل تمييز راقص عن آخر أكثر صعوبة.

يأمل الفريق في النهاية استخدام البرنامج في فهم العلاقة بين الموسيقى والحركة والثقافة والشيخوخة، ومعرفة إلى أي حد يمكن أن يميز البشر الأفراد من رقصهم بالمقارنة مع الكمبيوترات.