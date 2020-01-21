ولدت بحجم أصغر من «النقال».. وعاشت

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

بحجم أصغر من الهاتف النقال وبيد بحجم عملة الفلس المعدنية، وبتوقعات الأطباء أن تعيش بنسبة 5%، أنجبت أم بريطانية تدعى «كيم براون» طفلة بعملية قيصرية مستعجلة في الأسبوع الـ24 من الحمل.

وشخص الأطباء والدة الطفلة «المعجزة» إيزابيلا خلال الأسبوع الـ21 من الحمل، بتسمم في الحمل وبتوقف في نمو الجنين. وقرر الأطباء إجراء عملية قيصرية طارئة.

وتوقع الأطباء أن فرصها في الحياة ضئيلة جداً. وخصوصاً أنها ولدت بوزن 28 غراماً، إلا أن إيزابيلا وبعد معركة ملحمية وعمليات متعددة أجريت لها، استطاعت العيش.

واستقبل والدا إيزابيلا الطفلة التي وصفاها بـ«المقاتل الصغير» بسعادة بالغة. وقالت الأم براون (25 عاماً): «لم نتوقع يوماً أنها ستعيش».

وتعد إيزابيلا أصغر طفلة ولدت قبل أوانها في بريطانيا منذ 15 عاماً، حيث ولدت بوزن علبة كوكاكولا. وتم وضعها في غلاف فقاعي لإبقائها دافئة وجهاز يساعدها على التنفس. وكان على والديها الانتظار مدة أسبوعين قبل احتضانها.

ولكن بعد ثلاثة أسابيع اكتشف الأطباء أن لديها ثقباً في أمعائها وتحتاج إلى عمليتين في ثلاثة أشهر إضافة إلى جراحة بالليزر في عينيها. وقالت والدتها: «عندما أخبرنا الطبيب بأن العملية نجحت لم نصدق. لقد كانت أصغر من هاتفي ولكنها استطاعت ارتداء سترتها الأولى بعد ثلاثة أشهر، والآن تحاول الوقوف».

وقد سُمح لإيزابيلا بالذهاب إلى البيت بعد ستة أشهر من ولادتها. وقال والدها إنه لم يستطع الاحتفال بعيد الميلاد وقضى الوقت ينظر إليها.