مغن أوبرالي يؤلف «نشيداً وطنياً» للمريخ

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

تكتسب خطط إقامة البشر في موائل على سطح كوكب المريخ زخماً في السنوات الأخيرة، ويمكن القول إن آمال القائمين على جمعية «مارس» (المريخ) بالمملكة المتحدة لإلهام الجمهور .

ودفعهم لتقبل فكرة الانتقال للسكن في الكوكب الأحمر على بعد مئات الملايين من الكيلومترات قد أوحت لهم بتكليف مغنٍ أوبرالي كتابة نشيد وطني للمريخ. تنقل «بي بي سي» أن محلل البرمجيات الهندي السابق، أوسكار كاستيلينو، قد أصبح نجماً صاعداً في عالم الأوبرا بكتابته «نشيداً وطنياً» للمريخ، للترويج لفكرة الاستيطان البشري للكوكب الفضائي وإعماره بالحياة.

مترعرعاً في سفوح جبال الهيمالايا، أوضح كاستيلينو، أنه رأى النجوم بوضوح من منزله طفلاً، وهو يشعر الآن بالثقة بأن البشر سيصلون إلى الكواكب الأخرى، مدللاً على أن الوصول إلى المريخ سيكون «إنجازاً رائعاً» يستحق أغنية للاحتفاء، قائلاً: «أتوقع أن يحدث حينها أداء عبر المجرات حيث يغني الناس على الأرض ونظراؤهم على الكوكب الأحمر النشيد الوطني للمريخ».