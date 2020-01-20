هروب 75 مسجوناً بينهم أخطر عصابة برازيلية بطريقة هوليوودية

المصدر: رويترز

قالت حكومة باراغواي إن ما لا يقل عن 75 مسجونا من بينهم أعضاء في أخطر عصابة برازيلية، فروا من أحد سجون باراغواي أمس الأحد بعد حفر نفق، في عملية تعتقد الحكومة بأن مسؤولي السجن كانوا على علم بها.

وقالت سيسيليا بيريس وزيرة العدل في باراغواي للصحفيين إن مدير سجن مدينة بيدرو خوان كاباليرو الواقعة قرب الحدود مع البرازيل وستة مسؤولين آخرين بالسجن أقيلوا.

وقالت حكومة باراغواي إن من بين الفارين أعضاء في عصابة (فيرست كابيتال كوماند) وهي أخطر عصابة جريمة منظمة ذات نفوذ في البرازيل.

وأضافت لمحطة مونيومنتال الإذاعية "إنها عملية استغرقت أياما ومن المستحيل أن لا يدرك المسؤولون أنهم كانوا يغادرون... من الواضح أنها كانت خطة مدفوعة الثمن".