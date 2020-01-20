يدخل «غينيس» بمكوثه شهرين في برميل مرتفع

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لم تطأ قدما كيفن كروغر الأرض لأكثر من شهرين، وتراه يشرف من برميل على عمود يرتفع 25 متراً عن الأرض، على بلدة دالسترووم الجنوب أفريقية، على أمل أن يحطم الرقم القياسي الذي حققه عام 1997.

يعمل كروغر البالغ 52 عاماً، سائقاً، ويؤكد أن النوم في البرميل ليس بالأمر السهل «فالمكان ضيق جداً، بحيث يجب عليك أن تتكوّر وتتخذ وضعية الجنين».

وخطرت الفكرة لأول مرة لكيفن، بينما كان يتسلق شجرة نخيل خلال إحدى العطلات، قبل أن يتحداه أصدقاؤه في ما بعد بأن يتمكن من العيش أعلى شجرة، ودخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

المنزل الذي بناه كروغر مجهز بنظام تصريف كافة القاذورات. وهو يستحم مرتين في الأسبوع داخل حوض صغير، ويقتات على الأطعمة التي يمدّه بها فريقه في سلّة خيزران.

وسبق لكروغر أن مكث في برميل أعلى العمود مدة 54 يوماً، وبالرغم من أوجاع الظهر والآلام التي شعر بها، قرر خوض التجربة من جديد ليحطم الرقم السابق، وقد مضى على مكوثه في الأعلى 67 يوماً.