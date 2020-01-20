40 ألف دولار داخل وسادة

المصدر: (دبي - البيان)

اشترى رجل أريكة من متجر للتوفير في ولاية ميشيغان الأمريكية، لكنه لم يكن يعتقد أن حظه سيقوده إلى «غنيمة كبيرة» مخبأة داخل الوسادة، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربي».

وقال المصدر إن هوارد كيربي، الذي يعيش في مدينة أووسو، استخدم الأريكة لبضعة أسابيع، قبل أن يقرر التحقيق في سبب كون الوسادة «بها أمر غير طبيعي».

فاكتشفت حزماً نقدية بلغت 43170 دولاراً. وقال كيربي إن أحد المحامين أخبره أن من حقه الاحتفاظ بالنقود، لكنه قرر البحث عن مالك الأريكة الأصلي. وبالفعل تم إرجاع الأموال إلى حفيد مالك الأريكة الأصلي، الذي قال إنه لم يكن يعرف شيئاً عن تخزين جده مالاً داخل وسادة الأريكة.