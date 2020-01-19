شاهد.. اختراق ألسنة النيران على صهوات خيول

المصدر: البيان الإلكتروني

تجمع أكثر من مئة خيال من قرية سان بارتولومي دوبيناريس شمال غرب مدريد الاسبانية في مهرجان "لومينارياس" السنوي، لطلب شفاعة القديس أنتوني؛ شفيع الحيوان.

وجاب راكبو عشرات الخيول الأزقة التي توسطتها النيران، فوثبوا فوقها، في تقليد يرجح الأهالي أنه يعود إلى ممارسات وثنية عرفتها منطقة قشتالة سنة ألف قبل الميلاد، بحسب "روسيا اليوم".

ويعتقد المنظمون أن النيران، التي يتم إشعالها لتثب عليها الخيول، تهدف إلى تطهير الحيوانات وحمايتها من الأمراض، غير إن جمعيات للرفق بالحيوان تدين تنظيم المهرجان، وتقول إن الحدث يرعب الخيول، التي تتعرض للضرب على أيدي مالكيها، أو تتعرض للسقوط.

ويبلغ عدد سكان قرية سان بارتولومي المحافظة على هذا التقليد في إسبانيا، 563 شخصا فقط، وفق "يورونيوز".