"سبيس إكس" ستسيّر 3 رحلات يومياً لنقل البشر إلى المريخ!

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، يوم الخميس الماضي، أن شركته بصدد إعداد جدول زمني لنقل مليون شخص إلى المريخ، بحلول عام 2050، بمعدل تسيير 3 رحلات يوميا، أي حوالي 1000 رحلة في العام الواحد، وسيعيش الناس في مستعمرة ماسك المقترحة داخل قبب مغلقة وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن العقبة الأساسية التي تقف في وجه تحقيق طموح ماسك أن شركته لم تنته بعد من بناء أول مركبة فضائية ستنقلنا إلى هناك.

ويعتزم ماسك بناء أسطول مكون من 100 مركبة فضائية في العام تنقل الناس لمسافة 180 مليون ميل عبر الفضاء وصولاً إلى المريخ، مما يسهم في نقل 1000 إنسان بحلول عام 2030 و "ربما حوالي" مليون إنسان بحلول عام 2050، والنتيجة تكون بناء مستعمرة بحجم مدينة "سان خوسيه" تقريباً على الكوكب الأحمر.

ويذكر أن شركة SpaceX الأمريكية تختص بصناعات هندسة الطيران والفضاء الجوي والرحلات الفضائية. وقد استطاعت خلال سنوات قليلة أن تصبح أهم الجهات العاملة في مجال النقل الفضائي، فيما يسمى برنامج COTS-Programms، والذي يعمل على تموين محطة الفضاء الدولية بعد انتهاء برنامج مكوك الفضاء الذي كانت تقوم به ناسا. بجانب ذلك تقوم الشركة بتوصيل حمولات إلى الفضاء مثل الأقمار الصناعية المختلفة في الإطار التجاري.